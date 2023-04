Visite du Jardin de la Bruyère Jardin de La Bruyère Plaintel Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plaintel

Visite du Jardin de la Bruyère Jardin de La Bruyère, 4 juin 2023, Plaintel. Visite du Jardin de la Bruyère Dimanche 4 juin, 14h30 Jardin de La Bruyère Public : Enfants : 6 à 12 ans. Inscription au préalable Dimanche 4 juin uniquement, de 14h30 à 16h. • Animation pour les enfants

Jeux de découvertes, reconnaissances et observation de la Nature au Jardin de la Bruyère. Public 6 à 12 ans.

Inscription au préalable au 06 58 36 35 52.

Dimanche 4 juin uniquement, de 14h30 à 16h00, animé par Jessica Fromentin, jardinière au Jardin de La Bruyère. • Visites commentées régulières du Jardin de La Bruyère, tout le weekend

• Conférence « Le Jardin de La Bruyère en chemin vers le monde de Demain. »

Uniquement le dimanche 4 juin à 15h Jardin de La Bruyère Lieu-dit La Bruyère, 22940, Plaintel Plaintel 22940 Côtes-d’Armor Bretagne 0658363552 https://www.yvonnickboutier.fr/mes-realisations/le-jardin-de-la-bruyere-plaintel/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 58 36 35 52 »}] 9 années d’expérimentation dans notre micro ferme familiale. C’est dans ce lieu que nos valeurs agroécologiques et paysagères s’expriment. Une observation quotidienne du vivant et des leçons chaque année. Patience, humilité, persévérance et plaisir nous animent. Des tailles spécifiques, des potagers, un poulailler, un verger de 40 ans, un site entretenu en écopaturage, un jardin d’assainissement et une gestion des eaux pluviales. Venez nous rencontrer ; nous vous conterons les histoires du Chaos du Gouët… Présence d’un parking enherbé Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T14:30:00+02:00 – 2023-06-04T16:00:00+02:00

2023-06-04T14:30:00+02:00 – 2023-06-04T16:00:00+02:00 ©ameliegraphie

