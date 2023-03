Visite du Jardin de la Bruyère Jardin de La Bruyère, 3 juin 2023, Plaintel.

Visite du Jardin de la Bruyère 3 et 4 juin Jardin de La Bruyère 5 euros l’entrée. Gratuit pour les enfants de moins de 18 ans

• Visites commentées régulières du Jardin de La Bruyère.

• Conférence « En Chemin vers le Jardin de Demain » avec comme support l’expérience de notre jardin animée par le Jardinier de La Bruyère, Eco Paysagiste Yvonnick Boutier

« Comme nous le savons tous, petits et grands, il est grand temps de nous entraider pour continuer à prendre soin de notre belle Planète. Durant cette conférence débat, nous aborderons (avec le sourire) l’urgence écologique dans laquelle nous nous trouvons.

Chacun pourra présenter ses astuces et actions en faveur de Notre jardin de Demain.

Soyons constructifs. Compostons et Arrosons à l’écoute des plantes et de la biodiversité.

Le Jardin de La Bruyère en chemin vers le monde de Demain. »

Uniquement le dimanche 4 juin à 15h

• Animation pour les enfants Jeux de découvertes, reconnaissances et observation de la Nature au Jardin de la Bruyère. Public 6 à 12 ans.

Inscription au préalable au 06 58 36 35 52.

Dimanche 4 juin uniquement, de 14h30 à 16h00, animé par Jessica Fromentin, jardinière au Jardin de La Bruyère.

• Présence d’un jeune Photographe Naturaliste Raphaël Tréhorel (stand de sensibilisation et de vente de clichés) et d’un Apiculteur Thierry Colin (visite du Rucher de la Bruyère et vente de Miel), peut-être d’autres surprises…

Jardin de La Bruyère Lieu-dit La Bruyère, 22940, Plaintel Plaintel 22940 Côtes-d’Armor Bretagne 0658363552 https://www.yvonnickboutier.fr/mes-realisations/le-jardin-de-la-bruyere-plaintel/ 9 années d’expérimentation dans notre micro ferme familiale. C’est dans ce lieu que nos valeurs agroécologiques et paysagères s’expriment. Une observation quotidienne du vivant et des leçons chaque année. Patience, humilité, persévérance et plaisir nous animent. Des tailles spécifiques, des potagers, un poulailler, un verger de 40 ans, un site entretenu en écopaturage, un jardin d’assainissement et une gestion des eaux pluviales. Venez nous rencontrer ; nous vous conterons les histoires du Chaos du Gouët… Présence d’un parking enherbé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

©Yvonnick BOUTIER