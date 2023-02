Ouverture exceptionnelle d’un jardin de biodiversité. Jardin de la biodiversité, 3 juin 2023, Sermersheim.

Ouverture exceptionnelle d’un jardin de biodiversité. 3 et 4 juin Jardin de la biodiversité

Entrée libre

Rendez-vous aux jardins 2023

Jardin de la biodiversité 6 rue des charpentiers 67230 Sermersheim Sermersheim 67230 Bas-Rhin Grand Est Possibilité de se garer sur la place à 50m

Jardin à quatre mains de quatorze ares, qui a beaucoup évolué au fil des ans, des parterres fleuris ont remplacé les surfaces gazonnées du début et des plantes vivaces et des arbres ont été plantés. C’est un jardin anglais, qui a été privilégié, avec une profusion de fleurs, de semis spontanés et une grande collection de vivaces : hortensias, clématites, roses historiques, érables japonais, ainsi que de grands arbres… Les jardiniers passionnés et expérimentés cultivent dans le respect de l’environnement et de la petite faune. Est cultivé également un potager familial agrémenté d’un parterre surélevé. Une production de compost importante est réalisée. L’échange sur ce savoir-faire est privilégié avec le public.

Les propriétaires de ce jardin privé vous accueillent et échangent volontiers sur les arbres et vivaces et les moyens de les cultiver sans aucun produit chimique.



