Sur inscription

Rendez-vous aux jardins 2023
Jardin de la bibliothèque municipale de Lyon 7e Gerland Hannah Arendt 34 rue jacques Monod Lyon 69007

Jardin intérieur de la bibliothèque La nature a horreur du vide et reprend ses droits même là où on ne l’attend pas ! Dès qu’elle en a l’occasion, la flore sauvage reconquiert les pavés, grimpe aux murs et squatte les friches de nos villes. Le jardin de la bibliothèque de Gerland n’échappe pas à cette discrète mais efficace colonisation.

Venez contribuer à la recherche en observant ces plantes sauvages en apprenant à les reconnaitre, les nommer et les répertorier en s’aidant de l’application « sauvages de ma rue », développée par télabotanica© Atelier proposé par Fabien Nuti – Lyon Nature

Samedi 3 juin, 14h00-16h00
Jardin de la bibliothèque municipale de Lyon 7e Gerland Hannah Arendt
34 rue jacques Monod Lyon 69007
Age minimum 12

