Chanson de proximité à la carte – « Garçons s’il vous plaît ! » Samedi 16 septembre, 11h00 Jardin de la bibliothèque intercommunale Diane-de-Poitiers Réservation obligatoire auprès du Théâtre intercommunal d’Étampes

Proposé par la CAESE

Picnic Production

Avec Xavier Berthelot, Cédric Lotterie et Nicolas Samson

Ces véritables « serveurs vocaux » a cappella voyagent léger : un costume, une ardoise et un diapason à la ceinture qui leur donne le La ! Le trio se balade au cœur du public, muni d’une ardoise de chansons à la demande. Traversant le répertoire classique, la chanson française et les grandes musiques de films, les Garçons nous offrent un service impeccable et personnalisé.

Jardin de la bibliothèque intercommunale Diane-de-Poitiers 4 rue Sainte-Croix 91150 Étampes Étampes 91150 Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:45:00+02:00

© Didier Depoorter