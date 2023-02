Des livres, des lecteurs et un jardin Jardin de la bibliothèque de lecture publique Saint-Mihiel Catégories d’Évènement: Meuse

Des livres, des lecteurs et un jardin
Samedi 3 juin, 09h00
Jardin de la bibliothèque de lecture publique
13 rue des écoles 55300 Saint-Mihiel

03 29 89 02 87 http://saint-mihiel.fr Une bourse de livres d’occasion sera organisée dans les jardins de la bibliothèque.

Pour cette XXème édition intitulée “Musiques du jardin”, le conservatoire municipal est partenaire de ce moment festif. Un programme spécial vous est proposé sur le thème des fleurs : valse des fleurs de P. I. Tchaïkovski, Le jardin féérique de Maurice Ravel et bien d’autres moments d’écoute… Un moment charmant, partagé sous le signe de la sensorialité.

