C’est un jardin sur une colline au dessus de la Saône qui offre des points de vue magnifiques sur la rivière et sur les Monts d’or

Au loin les Monts du Lyonnais et le col de la Luére

La partie paysagee du jardin s’insere dans un bois touffu d’erables planes et de marronniers On ne se croirait pas en ville à 20mn à pied de la Place des Terreaux !

Lorsque nous sommes arrivés il y a 35 ans c’etait Un parc sauvage envahi de ronces

Comme les moines au Moyen Âge nous avons défriché petit à petit et le merveilleux humus de générations de feuilles mortes de nos arbres combiné à l’eau abondante et gratuite de nos sources nous ont permis de planter tout ce que vous voyez actuellement.

