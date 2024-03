Jardin de la bastide de Romégas Bastide de Romégas Aix-en-Provence, samedi 1 juin 2024.

Jardin de la bastide de Romégas Jardin remarquable avec parterre de buis, tèse, potager, bassins, fontaine et une très belle vue sur Sainte Victoire ! 1 et 2 juin Bastide de Romégas 5€ par personne gratuit enfant moins de 10 ans / accessible aux handicapés

Début : 2024-06-01T09:00:00+02:00 – 2024-06-01T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Jardin remarquable d’une bastide du milieu de 17ème siècle avec son parterre de buis entouré de roses, avec vue imprenable sur la montagne Sainte Victoire, sa tèse, son potager, ses bassins, fontaines, lavoir et ses animaux de la ferme, le tout ombragé par des pins et des chênes multi centenaires.

Bastide de Romégas 3992, chemin de Saint-Donat Nord, Aix-en-Provence, Bouches du Rhône, Provence-Alpes-Côte d’azur Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0660591753 http://www.jardins-romegas-provence.com Dans la campagne aixoise, regardant Sainte Victoire, la bastide du milieu du 17e s. présente un parterre de buis remarquable complété par l’aire de battage, la tèse, le labyrinthe de lauriers tins, la chapelle et le boulingrin de création récente. Ouvert : du 1er mai au 31 oct. les lundi, mercredi, samedi (10h-12h/15h-18h), en juillet et août du lundi au samedi de 9h à 12h, et sur rdv au 06 60 59 17 53. Tarif : 5€/adulte, gratuit/-10 ans. Parking. Italien parlé.

M-A RATER