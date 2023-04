Visite commentée du jardin japonais de Kofu Jardin de Kofu, 3 juin 2023, Pau.

Dans un jardin contemporain inspiré d’une tradition multi-centenaire au Pays du soleil levant, nous découvrirons les symboles des pierres, de l’eau et des plantes des jardins japonais. Créé au début du XXIe siècle, pour la ville de Pau, par les paysagistes de sa ville jumelle Kofu située dans le centre du Japon, le jardin de Kofu diffuse un vent de sérénité extrême-orientale sur la colline de Trespoey. À l’écoute de ce vent léger, nous discernerons le chant des oiseaux, le chuintement de l’eau, le bruissement des branches des séquoïas, les palpitations des feuilles d’érable et peut-être… les notes flûtées du chant des kami, les esprits de la nature habitant les troncs, les pierres et les rivières…

Jardin de Kofu 3 avenue du Stade Nautique, 64000 Pau Pau 64000 Pau Sud Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.caue64.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 59 84 53 66 »}] Le jardin de Kofu, ou Jardin de la Sérénité, a été réalisé à partir de plans fournis par l’architecte de la ville du même nom, jumelée avec Pau depuis 1977, en respectant les principes de l’art des jardins nippons. En plein cœur de la ville de Pau, le jardin abrite une grande diversité d’azalées, de camélias, de petits hêtres, de cyprès et d’épicéas taillés en bonsaï, ainsi que de grands séquoias. Le lit du ruisseau qui sillonne le parc est constitué de pierres directement importées des Pyrénées dont les hauteurs surplombent la ville. Inauguré en 2005 par le maire de Pau et son homologue japonais à l’occasion de la célébration des trente ans de jumelage entre les deux villes, le jardin n’ouvre au public qu’en 2012, après restauration. Pau fait partie des villes les plus fleuries de France et à ce titre détient les « 4 fleurs » depuis de nombreuses années. En accès libre toute l’année de 7h à 20h.

©Claude Bottero