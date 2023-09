Déambulez dans un jardin mis en scène avec goût ! Jardin de Giulio Ségur-le-Château Catégories d’Évènement: Corrèze

Ségur-le-Château Déambulez dans un jardin mis en scène avec goût ! Jardin de Giulio Ségur-le-Château, 16 septembre 2023, Ségur-le-Château. Déambulez dans un jardin mis en scène avec goût ! 16 et 17 septembre Jardin de Giulio Gratuit. Entrée libre. De magnifiques îlots : potagers, ornements et fleurs tout en couleurs vous seront présentés par le propriétaire. Jardin de Giulio Chemin du relais, 19230 Ségur-le-Château Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 06 22 11 17 93 Jardin original de 3600m2, mis en scène avec goût. A découvrir de magnifiques îlots : potagers, ornements, fleurs… tout en couleurs. Accès par le chemin du relais à Ségur. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

