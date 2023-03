Rendez-vous au jardin de Geotopia Jardin de geotopia, 3 juin 2023, Mont-Bernanchon.

Kazoo, guiro, klaxon, carillon, tap-tap sont autant d’instruments de musique rudimentaires qu’il est possible de fabriquer à partir de matériaux naturels et de récup’. Apprends à reconnaitre quelques éléments de la nature qui te permettront de fabriquer toi-même ton objet sonore et de l’expérimenter pour en comprendre le fonctionnement !

Jardin de geotopia rue des Ecoles, 62350 Mont-Bernanchon, Pas-de-Calais, Hauts-de-France Mont-Bernanchon 62350 Pas-de-Calais Hauts-de-France http://www.geotopia.fr Ce jardin créé en 2008 et géré de manière biologique, abrite autour de trois mares et d’un espace humide, une importante collection végétale, avec plus de 300 variétés de plantes rares ou communes, étiquetées et présentées sous forme de parcelles thématiques: les plantes aromatiques et condimentaires, les sauvages de la région, les vivaces décoratives, les plantes utiles aux insectes, etc. Ainsi flâneur, amateur ou jardinier connaisseur peuvent y découvrir des pratiques de gestion respectueuses de l’environnement. Le site de Geotopia , la Maison de la Nature est fléché depuis la sortie 5 de l’A26 de Lillers, depuis Saint-Venant sur la RD 916, et depuis Béthune sur la RD 937.

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

