Immersion dans l’univers d’un jardin insolite et poétique ! 16 et 17 septembre Jardin de Gabriel Visites du jardin et spectacle : gratuit. Entrée libre.

Randonnée gourmande : 5 €. Sur inscription.

SAMEDI 16 SEPTEMBRE :

Le jardin de Gabriel se révèle ! Venez observer le parcours, les secrets de fabrication et les sources d’inspiration de son créateur, ainsi que l’évolution de ce site transformé en une œuvre à part entière.

Visites libres du Jardin de Gabriel, en continu, de 10h à 19h

Visites guidées à 10h30, 14h30 et 16h.

À 18h, participez à une randonnée gourmande : dans les pas de Gabriel.

Une promenade commentée à travers divers sites du patrimoine culturel et naturel de Nantillé, que Gabriel avait l’habitude de côtoyer. Haltes de dégustation de produits locaux. Randonnée gourmande organisée par l’Association des amis du Jardin de Gabriel.

Sur réservation au 05 46 58 26 31

Durée : 2h30 Tarif 5 €

21h : Spectacle : « Secrets et mystères du Jardin de Gabriel » :

Par la Comédie de l’Eperon de Saint-Jean-d’Angély, évocation sensible, en mots et en chansons, du parcours et de l’oeuvre de Gabriel Albert.

Durée : 1h15 – Gratuit

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE :

Visites libres du Jardin de Gabriel, en continu, de 10h à 17h30

Visites guidées à 10h30, 14h30 et 16h.

La visite permet d’accéder à l’ensemble du jardin sculpté, à la maison et à l’atelier de Gabriel Albert.

Elle peut s’effectuer librement, à l’aide d’un livret de visite (pour tous publics) ou d’un livret de jeux pour les enfants (à partir de 8 ans).

Des visites guidées sont également proposées toute la journée.

Ces animations sont proposées par la Région Nouvelle-Aquitaine (Service Patrimoine et Inventaire), avec le soutien de l’association des Amis du Jardin de Gabriel et de la Commune de Nantillé.

Plus d’information sur l’histoire et les oeuvres du jardin de Gabriel : https://www.patrimoine-nouvelle-aquitaine.fr/SearchMinify/e1175104fc589ca70ea1e14d24e66e8a

Jardin de Gabriel 2 Chez Audebert, 17770 Nantillé Nantillé 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Sur la route D129, à l'endroit appelé « Chez Audebert », un spectacle insolite vient rompre soudainement la tranquillité du paysage, constitué de champs, de vignes et de quelques maisons. Le regard est irrésistiblement attiré par une multitude de sculptures à taille humaine en bordure de la chaussée : c'est le Jardin de Gabriel.

Naviguant à la frontière de l’art brut et naïf sans le savoir, cet artiste inspiré et généreux a transformé son environnement quotidien en un théâtre de rêves et la route qui longe son jardin en une fenêtre ouverte sur son imaginaire.

Entre 1969 et 1989, Gabriel a créé un théâtre poétique grandeur nature, où cohabitent célébrités et anonymes, hommes et femmes aux postures parfois étranges, ainsi que quelques animaux. Il a consacré les dernières années de sa vie à accueillir des visiteurs dans son jardin, offrant ainsi une plongée dans un imaginaire rempli de fantaisie.

Gabriel Albert (1904-2000), fils d’agriculteurs né en Saintonge en 1904, a été attiré dès son plus jeune âge par la sculpture. Cependant, pour subvenir à ses besoins, il a dû mettre de côté sa passion et travailler tour à tour comme laitier, scieur de long et finalement menuisier, tout en gérant une station-service. À l’âge de 65 ans, libéré des contraintes professionnelles, il a enfin réalisé son rêve d’enfant. Pendant 20 ans, sans aucune formation artistique mais doué de ses mains depuis toujours, il a créé inlassablement des centaines de statues en ciment peint, qu’il a mises en scène dans son jardin.

Au total, il a réalisé 420 statues et bustes représentant des personnes célèbres ou anonymes, ainsi que des animaux.

Ce qui est remarquable, c’est que le Jardin de Gabriel abrite la quasi-totalité des œuvres de ce sculpteur-modelleur, ainsi que la maison qu’il a construite de ses propres mains en 1957 et son atelier. L’atelier de Gabriel, resté intact au fond du jardin, révèle les secrets de fabrication de cet autodidacte touche-à-tout : ses matériaux, ses outils et ses sources d’inspiration sont présents sur les établis et les étagères, prêts à donner vie aux rêves du sculpteur-modelleur.

Aujourd’hui inscrit au titre des Monuments historiques, le Jardin de Gabriel continue d’étonner et suscite la curiosité des passants ainsi que des spécialistes de l’art brut.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

©Région Nouvelle-Aquitaine