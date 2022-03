Jardin de Forgeneuve et exposition artistique Jardin de Forgeneuve Catégorie d’évènement: Nièvre

Jardin de Forgeneuve et exposition artistique Jardin de Forgeneuve, 3 juin 2022, . Jardin de Forgeneuve et exposition artistique

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Jardin de Forgeneuve

Visite du jardin remarquable et exposition d’artistes locaux. Les artistes du Groupe d’Emulation artistique du Nivernais vous présenterons leur passion a travers une multitudes d’oeuvre artistiques originales.

Gratuit – 18 ans | 3€ | Entrée annuelle: 10€

Comme chaque année, nous vous invitons a découvrir ce patrimoine naturel et historique exceptionnel ! Jardin de Forgeneuve 20, Forgeneuve – Route de Guérigny 58660 Coulanges les Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T20:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T20:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T20:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Nièvre Autres Lieu Jardin de Forgeneuve Adresse 20, Forgeneuve - Route de Guérigny 58660 Coulanges les Nevers lieuville Jardin de Forgeneuve Departement Nièvre

Jardin de Forgeneuve Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Jardin de Forgeneuve et exposition artistique Jardin de Forgeneuve 2022-06-03 was last modified: by Jardin de Forgeneuve et exposition artistique Jardin de Forgeneuve Jardin de Forgeneuve 3 juin 2022 Jardin de Forgeneuve

Nièvre