Concert : Mouss et Hakim, de Zebda aux darons de la Garonne Jardin de Ferrières – Place des Aires – Théâtre de Verdure Martigues, 1 août 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Mustapha et Hakim Amokrane vont mettre le feu au Village des Fadas !

Ils portent les mêmes couleurs, les mêmes combats. Celles d’une musique qui puise dans les racines en perpétuel mouvement d’une culture populaire, à vocation universelle.

Gratuit..

2023-08-01 21:00:00 fin : 2023-08-01 22:30:00. .

Jardin de Ferrières – Place des Aires – Théâtre de Verdure Le village des Fadas

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mustapha and Hakim Amokrane are set to set the Fadas Village alight!

They wear the same colours and fight the same battles. Those of a music that draws on the ever-changing roots of a popular culture with a universal vocation.

Free admission.

Mustafá y Hakim Amokrane se disponen a incendiar la Aldea de Fadas.

Llevan los mismos colores y libran las mismas batallas. Las de una música que se nutre de las raíces siempre cambiantes de una cultura popular con vocación universal.

Entrada gratuita.

Mustapha und Hakim Amokrane werden das Village des Fadas zum Brennen bringen!

Sie tragen die gleichen Farben, die gleichen Kämpfe. Die einer Musik, die aus den ständig in Bewegung befindlichen Wurzeln einer Volkskultur mit universeller Berufung schöpft.

Kostenlos.

Mise à jour le 2023-06-23 par Office de Tourisme de Martigues