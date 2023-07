Concert Basela – Ya Lawz Jardin de Ferrières – Place des Aires – Théâtre de Verdure Martigues, 29 juillet 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Chansons de résistance de la tradition palestinienne et des chansons d’amour et d’accueil du Levant, notamment de Syrie et du Liban..

2023-07-29 20:00:00 fin : 2023-07-29 21:00:00. .

Jardin de Ferrières – Place des Aires – Théâtre de Verdure Le village des Fadas du Monde

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Songs of resistance from the Palestinian tradition and songs of love and welcome from the Levant, especially Syria and Lebanon.

Cantos de resistencia de la tradición palestina y cantos de amor y acogida del Levante, especialmente Siria y Líbano.

Lieder des Widerstands aus der palästinensischen Tradition und Lieder der Liebe und des Willkommens aus der Levante, insbesondere aus Syrien und dem Libanon.

