Lecture de poésies palestiniennes Jardin de Ferrières – Place des Aires – Théâtre de Verdure Martigues, 29 juillet 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Une temps de lecture au Village des Fadas à Martigues proposé par le Collectif Solidarité Palestine Ouest Étang de Berre. La poésie palestinienne est une des plus riches du monde arabe..

2023-07-29 19:00:00 fin : 2023-07-29 20:00:00. .

Jardin de Ferrières – Place des Aires – Théâtre de Verdure Le village des Fadas du Monde

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A reading time at the Village des Fadas in Martigues offered by the Collective Solidarité Palestine Ouest Étang de Berre. Palestinian poetry is one of the richest in the Arab world.

Un tiempo de lectura en el Village des Fadas en Martigues ofrecido por el Colectivo Solidarité Palestina Ouest Étang de Berre. La poesía palestina es una de las más ricas del mundo árabe.

Eine Lesestunde im Village des Fadas in Martigues, angeboten vom Kollektiv Solidarité Palestine Ouest Étang de Berre. Die palästinensische Poesie ist eine der reichsten in der arabischen Welt.

