Soirée reggae au Village des Fadas Jardin de Ferrières – Place des Aires – Théâtre de Verdure Martigues, 28 juillet 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

La scène reggae investit la scène du Village des Fadas du Monde.

Avec Le M’as Gounfla, Soon Come, Nonos et les Potos.

Au théâtre de Verdure, en centre-ville de Martigues-Ferrières.

Gratuit..

2023-07-28 21:00:00 fin : 2023-07-28 00:00:00. .

Jardin de Ferrières – Place des Aires – Théâtre de Verdure Le village des Fadas du Monde

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The reggae scene takes over the Village des Fadas du Monde stage.

With Le M’as Gounfla, Soon Come, Nonos and les Potos.

At the Théâtre de Verdure, in Martigues-Ferrières town centre.

Free admission.

La escena reggae toma el escenario del Village des Fadas du Monde.

Con Le M’as Gounfla, Soon Come, Nonos y les Potos.

En el Théâtre de Verdure, en el centro de Martigues-Ferrières.

Entrada gratuita.

Die Reggae-Szene erobert die Bühne des Village des Fadas du Monde.

Mit Le M’as Gounfla, Soon Come, Nonos und Les Potos.

Im Théâtre de Verdure im Stadtzentrum von Martigues-Ferrières.

Kostenlos.

Mise à jour le 2023-06-28 par Office de Tourisme de Martigues