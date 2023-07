Concert : Dams « paye sa tournée ! » Jardin de Ferrières – Place des Aires – Théâtre de Verdure Martigues, 27 juillet 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Dams nous livre tout son talent sur la scène du Village des Fadas du Monde.

On rit, on danse, on voyage, on rêve, on pense, on oublie…

Au théâtre de Verdure, en centre-ville de Martigues-Ferrières. Gratuit..

2023-07-27 21:00:00 fin : 2023-07-27 22:30:00. .

Jardin de Ferrières – Place des Aires – Théâtre de Verdure Le village des Fadas du Monde

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Dams brings all his talent to the Village des Fadas du Monde stage.

We laugh, we dance, we travel, we dream, we think, we forget…

At the Théâtre de Verdure, in Martigues-Ferrières town centre. Free admission.

Dams lleva todo su talento al escenario del Village des Fadas du Monde.

Reímos, bailamos, viajamos, soñamos, pensamos, olvidamos…

En el Théâtre de Verdure, en el centro de Martigues-Ferrières. Entrada gratuita.

Dams zeigt uns sein ganzes Talent auf der Bühne des Village des Fadas du Monde.

Wir lachen, tanzen, reisen, träumen, denken, vergessen…

Im Théâtre de Verdure, im Stadtzentrum von Martigues-Ferrières. Kostenlos.

