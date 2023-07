Défilé festif par l’Afro Safari Jardin de Ferrières – Place des Aires – Théâtre de Verdure Martigues, 27 juillet 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Au programme : tenues de ville, tenues de soirée… aux couleurs du partage multi-ethnique, le tout animé par la belle Milly Leïka..

2023-07-27 19:00:00 fin : 2023-07-27 20:00:00. .

Jardin de Ferrières – Place des Aires – Théâtre de Verdure Le village des Fadas du Monde

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



On the program: city outfits, evening outfits… in the colors of multi-ethnic sharing, all hosted by the beautiful Milly Leïka.

En el programa: trajes de ciudad, trajes de noche… con los colores del compartir multiétnico, todos presentados por la bella Milly Leïka.

Auf dem Programm: Stadtoutfits, Abendoutfits … in den Farben des multiethnischen Teilens, alles moderiert von der schönen Milly Leïka.

