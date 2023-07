Rencontre : Culture de paix Jardin de Ferrières – Place des Aires – Théâtre de Verdure Martigues, 26 juillet 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Deux manifestations au Jardin de Ferrières pour illustrer la paix. Petits et grands se sentiront concernés par ces deux activités proposées par la ville de Martigues..

2023-07-26 fin : 2023-07-26 . .

Jardin de Ferrières – Place des Aires – Théâtre de Verdure Le village des Fadas du Monde

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Two demonstrations at the Jardin de Ferrières to illustrate peace. Young and old will feel concerned by these two activities offered by the city of Martigues.

Dos manifestaciones en el Jardin de Ferrières para ilustrar la paz. Grandes y pequeños se sentirán atraídos por estas dos actividades que ofrece la ciudad de Martigues.

Zwei Demonstrationen im Jardin de Ferrières zur Veranschaulichung des Friedens. Diese beiden Aktivitäten der Stadt Martigues werden Jung und Alt begeistern.

Mise à jour le 2023-07-12 par Office de Tourisme de Martigues