Spectacle : Les PeTiTs FaDoLiS Jardin de Ferrières – Place des Aires – Théâtre de Verdure Martigues, 25 juillet 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Vous êtes tous invités aux interventions de la Cie Les Ponts Levants Théâtre surtout si vous ne vous êtes jamais demandé comment ne pas devenir chèvre ?.

2023-07-25 17:00:00 fin : 2023-07-28 18:00:00. .

Jardin de Ferrières – Place des Aires – Théâtre de Verdure Le village des Fadas du Monde

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



You are all invited to the interventions of the Cie Les Ponts Levants Théâtre, especially if you have never wondered how not to become a goat?

Estáis todos invitados a las intervenciones del Cie Les Ponts Levants Théâtre, especialmente si nunca os habéis preguntado cómo no convertiros en cabras.

Sie alle sind zu den Interventionen des Cie Les Ponts Levants Théâtre eingeladen, vor allem, wenn Sie sich noch nie gefragt haben, wie man nicht zur Ziege wird?

Mise à jour le 2023-07-12 par Office de Tourisme de Martigues