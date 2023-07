Dj Eddy de Mart Jardin de Ferrières – Place des Aires – Théâtre de Verdure Martigues, 24 juillet 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Venant tout droit de Marseille, Eddy De Mart apporte une vague de chaleur dans chacun de ses sets..

2023-07-24 22:30:00 fin : 2023-07-24 23:59:00. .

Jardin de Ferrières – Place des Aires – Théâtre de Verdure Le village des Fadas du Monde

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Coming straight from Marseille, Eddy De Mart brings a wave of heat to each of his sets.

Viniendo directamente de Marsella, Eddy De Mart trae una ola de calor a cada uno de sus sets.

Eddy De Mart, der direkt aus Marseille kommt, bringt bei jedem seiner Sets eine Welle der Hitze mit sich.

Mise à jour le 2023-07-12 par Office de Tourisme de Martigues