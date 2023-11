Journée internationale des personnes handicapées Jardin de Ferrières Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues Journée internationale des personnes handicapées Jardin de Ferrières Martigues, 2 décembre 2023, Martigues. Journée internationale des personnes handicapées Samedi 2 décembre, 13h30 Jardin de Ferrières Ouvert au public Présentation Convention Internationale des Droits de l’Enfant 3e édition « Célébrons les droits de l’enfant » : après-midi festif et récréatif pour les enfants autour de l’article 23 « Le droit à l’éducation pour tous les enfants est un droit fondamental quel que soit son handicap ».

Organisé par la Direction Éducation Enfance. Localisation Jardin de Ferrières 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T13:30:00+01:00 – 2023-12-02T17:00:00+01:00

2023-12-02T13:30:00+01:00 – 2023-12-02T17:00:00+01:00 Ateliers Animations DEC – Shutterstock Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Jardin de Ferrières Adresse 13500 Martigues Ville Martigues Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Jardin de Ferrières Martigues latitude longitude 43.407616;5.056994

Jardin de Ferrières Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/