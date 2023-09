14ÈME FÊTE DE LA CHATAIGNE Jardin de Ferrières Martigues, 14 octobre 2023, Martigues.

14ÈME FÊTE DE LA CHATAIGNE 14 et 15 octobre Jardin de Ferrières Entrée libre

Vous retrouverez pour la première fois un brasseur, des pâtes fraîches à la châtaigne, des fromagers, et des glaciers, et comme chaque année, des châtaignes grillées, crèmes de châtaignes, miels, ainsi que de nombreux plats cuisinés.

Tout cela à partager dans l’atmosphère conviviale des tables présentes dans les allées du marché.

SAMEDI 15 OCTOBRE

10h45 – 11h30. Atelier confection de couronnes naturelles.

11h40 – 12h25. Atelier extraction de miel et découverte des produits de la ruche.

15h30. Spectacle de la Capoulière au théâtre de verdure.

DIMANCHE 15 OCTOBRE

11h. Fanfare martégale.

12h. Les géants du Far West investissent le marché.

15h – 15h45. Atelier confection de couronnes naturelles.

16h – 16h45. Atelier extraction de miel et découverte des produits de la ruche.

La chanteuse Lila Solski et son orgue de barbarie animera le jardin.

Remportez le panier garni en estimant son poids au plus juste !

Jardin de Ferrières 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T19:00:00+02:00

2023-10-15T10:00:00+02:00 – 2023-10-15T18:00:00+02:00

