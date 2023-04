La Ville de Martigues vous invite, samedi 6 mai, à la 2ème édition du Beau Printemps Jardin de Ferrières Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

La Ville de Martigues vous invite, samedi 6 mai, à la 2ème édition du Beau Printemps Jardin de Ferrières, 6 mai 2023, Martigues. La Ville de Martigues vous invite, samedi 6 mai, à la 2ème édition du Beau Printemps Samedi 6 mai, 10h00 Jardin de Ferrières Entrée libre SAMEDI 6 MAI, la Ville de Martigues vous propose une journée dédiée à toutes ces thématiques qui font du bien ! Le Beau Printemps revient dans le Jardin de Ferrières et vous accueille en famille ou entre amis ! Une agréable occasion de partager des animations gratuites autour de la mobilité active, d’emprunter un vélo à assistance électrique et de visiter la soixantaine de stands dédiés à la santé, au bien-être, à l’habitant sain et à la consommation responsable.

La Ville de Martigues poursuit son engagement éco-citoyen en sensibilisant petits et grands aux causes de notre planète : des acteurs municipaux ou locaux (comme la Ferme Pédagogique de Figuerolles, Les Espaces verts, Atmosud, Alternatiba, la SPNE ou le partenaire EDF Martigues Ponteau, finançant les animations) des exposants pour découvrir, déguster ou consommer sainement, des producteurs enthousiastes, divers créateurs inspirants et une contagieuse bonne humeur pour fêter l’arriver des beaux jours. Alors notez vite en vert la date du Beau Printemps dans votre calendrier ! Les enfants, il est encore temps de nous adresser votre dessin ! https://openagenda.com/martigues-bouge-agenda/events/ton-dessin-va-nous-plaire-

À très vite sur le Jardin de Ferrières et l’esplanade du Théâtre de Verdure ! Jardin de Ferrières 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06 31 54 02 18 »}] [{« link »: « https://openagenda.com/martigues-bouge-agenda/events/ton-dessin-va-nous-plaire-« }] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-06T10:00:00+02:00 – 2023-05-06T18:30:00+02:00

2023-05-06T10:00:00+02:00 – 2023-05-06T18:30:00+02:00 nature environnement DEC – shutterstock

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Jardin de Ferrières Adresse 13500 Martigues Ville Martigues Departement Bouches-du-Rhône Age min 1 Age max 99 Lieu Ville Jardin de Ferrières Martigues

Jardin de Ferrières Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/

La Ville de Martigues vous invite, samedi 6 mai, à la 2ème édition du Beau Printemps Jardin de Ferrières 2023-05-06 was last modified: by La Ville de Martigues vous invite, samedi 6 mai, à la 2ème édition du Beau Printemps Jardin de Ferrières Jardin de Ferrières 6 mai 2023 Jardin de Ferrières Martigues Martigues

Martigues Bouches-du-Rhône