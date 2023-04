Ton dessin va nous plaire ! Jardin de Ferrières, 22 mars 2023, Martigues.

Ton dessin va nous plaire ! 23 mars – 25 avril Jardin de Ferrières jeu gratuit

DESSINE tes animaux de la ferme préférés, sur une feuille au format A4 et envoie ton œuvre scannée pour qu’elle soit accrochée le 6 mai au Jardin de Ferrières à l’occasion de la grande manifestation « Le Beau Printemps ».

En remerciement de ta participation à la décoration de ce rendez-vous festif, un sac surprise t’attendra au stand de la Ville de Martigues.

Ton dessin sera ensuite visible dans la galerie «Les Printemps 2023» sur le site martiguesbouge.fr et offert à la ferme pédagogique du Grand Parc de Figuerolles-Paul Lombard.

Règlement :

Ouvert aux enfants et à tous ceux qui ont une âme d’enfant…

Thème : « Dessine les animaux de la ferme »

Contraintes techniques : dessin original, en couleurs, sur format A4 signé (côté dessin) du prénom et de l’âge.

Les dessins doivent être scannés et envoyés par mail à l’adresse liste-communication@ville-martigues.fr avant le mercredi 26 avril 2023 en précisant dans le corps du mail ton prénom, ton nom, ton âge, ton quartier et ta ville si tu n’habites pas Martigues.

Ces informations te permettront de venir retirer ton sac surprise sur le stand de la Ville de Martigues le 6 mai au Jardin de Ferrières lors de la manifestation « Le Beau Printemps ».

Toute la programmation du « Beau Printemps » et « des Printemps » sur le site www.martiguesbouge.fr

Jardin de Ferrières 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « liste-communication@ville-martigues.fr »}] [{« link »: « mailto:liste-communication@ville-martigues.fr »}, {« link »: « http://www.martiguesbouge.fr »}] http://martiguesbouge.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-23T00:00:00+01:00 – 2023-03-23T23:59:00+01:00

2023-04-25T00:00:00+02:00 – 2023-04-25T23:59:00+02:00

dessin jeu

DEC