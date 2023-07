PARTIR EN LIVRE Jardin de Falia Les Islettes, 13 juillet 2023, Les Islettes.

Les Islettes,Meuse

Dans le cadre de Partir en Livre, la bibliothèque de la Vallée de la Biesme organise différentes activités tout au long de la journée : atelier Bee Bot et son grand frère (à partir de 5 ans), atelier sieste musicale, atelier raconte tapis avec tapis de lecture, bookinou et kamishibaï (à partir de 6 mois), atelier jeux de sociétés et livres à disposition. Des grands jeux en bois seront disséminés dans le jardin.

Pour les 10 à 14 ans, un atelier est proposé avec Benoît Brayard à la découverte et la création de la bande dessinée dans l’annexe de la mairie.

Buvette de 10h à 20h et concert à 17h animé par Jacky.. Tout public

Jeudi 2023-07-13 10:00:00 fin : 2023-07-13 20:00:00. 0 EUR.

Jardin de Falia

Les Islettes 55120 Meuse Grand Est



As part of Partir en Livre, the Vallée de la Biesme library is organizing various activities throughout the day: Bee Bot and its big brother workshop (from 5 years), musical siesta workshop, raconte tapis workshop with reading mat, bookinou and kamishibaï (from 6 months), board games workshop and books available. Large wooden games will be scattered around the garden.

For 10- to 14-year-olds, a workshop with Benoît Brayard on the discovery and creation of comic strips will be held in the town hall annex.

Refreshment bar from 10 a.m. to 8 p.m. and concert at 5 p.m. hosted by Jacky.

En el marco de Partir en Livre, la biblioteca de Vallée de la Biesme organiza diversas actividades a lo largo del día: taller Bee Bot y su hermano mayor (para niños a partir de 5 años), taller de siesta musical, taller de contar una alfombra con alfombrilla de lectura, bookinou y kamishibaï (para niños a partir de 6 meses), taller de juegos de mesa y libros a disposición. Grandes juegos de madera estarán repartidos por el jardín.

Para los niños de 10 a 14 años, se organizará un taller con Benoît Brayard sobre el descubrimiento y la creación de cómics en el anexo del ayuntamiento.

Bar de refrescos de 10.00 a 20.00 h y concierto a las 17.00 h a cargo de Jacky.

Im Rahmen von Partir en Livre organisiert die Bibliothek des Biesme-Tals den ganzen Tag über verschiedene Aktivitäten: Workshop Bee Bot und sein großer Bruder (ab 5 Jahren), Workshop Sieste musicale, Workshop raconte tapis mit Lesematte, Bookinou und Kamishibaï (ab 6 Monaten), Workshop Gesellschaftsspiele und Bücher zur freien Verfügung. Große Holzspiele werden im Garten verteilt.

Für 10- bis 14-Jährige wird ein Workshop mit Benoît Brayard zur Entdeckung und Gestaltung von Comics im Nebengebäude des Rathauses angeboten.

Getränkeausschank von 10 bis 20 Uhr und Konzert um 17 Uhr, das von Jacky moderiert wird.

