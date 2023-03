Visite des jardins Daniel Paysage Jardin de démonstration – Ets Daniel Paysage Le Merzer Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Visite des jardins Daniel Paysage Jardin de démonstration – Ets Daniel Paysage, 3 juin 2023, Le Merzer. Visite des jardins Daniel Paysage 3 et 4 juin Jardin de démonstration – Ets Daniel Paysage Entrée libre Une visite qui débute par un jardin à l’ambiance contemporaine, zen et épurée… venant border les bâtiments de l’entreprise. Puis vous aurez accès à un jardin privé plein de charme et d’authenticité. Jardin de démonstration – Ets Daniel Paysage 3 Kerstang, 22200, Le Merzer, Côtes d’Armor, Bretagne, France Le Merzer 22200 Côtes d’Armor Bretagne 02 96 44 94 04 http://www.danielpaysage.com/createur-de-jardins/ https://www.facebook.com/Daniel-Paysage-222355757878014 https://www.danielpaysage.com/category/actualites/ À l’ambiance zen et épurée, le jardin de démonstration Daniel Paysage propose nouveautés et innovations. La visite commence par un style très contemporain qui se dissipe peu à peu pour faire place à la nature, et faire la transition vers un jardin privé à l’origine de l’entreprise, un jardin plein de charme et d’authenticité. Etablissement labellisé Jardins d’excellence © Ets Daniel Paysage Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

