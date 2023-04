Troc de plantes au jardin de curé de Montlebon Jardin de curé Montlebon Catégories d’évènement: Doubs

Montlebon

Troc de plantes au jardin de curé de Montlebon Jardin de curé, 4 juin 2023, Montlebon. Troc de plantes au jardin de curé de Montlebon Dimanche 4 juin, 10h00 Jardin de curé Entrée libre | Inscription recommandée | Apporter tables et chaises | À partir de 7 ans Venez visiter le jardin de curé de Montlebon, à la découverte des végétaux sonores… Des ateliers seront proposés pour petits et grands : création de carillons, ou encore tombola de bouquets. Ce sera également l’occasion de participer au troc de plantes proposé dans ce joli coin de nature. Jardin de curé Place des Minimes 25500 Montlebon Montlebon 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 06 42 44 30 05 http://autour1jardin.canalblog.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 42 44 30 05 »}, {« type »: « email », « value »: « autourdunjardin@free.fr »}] Le jardin de curé fait partie de l’ancien cloîtres des Minimes. Il est entretenu par l’association Autour d’un jardin avec la commune de Montlebon. Tous les 2 ans s’y tient le troc de plantes. Des animations sont proposées tout au long de l’année pour y apprendre à jardiner et connaître les plantes médicinale. Fléchage à partir de Morteau. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 © autour1jardin

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Montlebon Autres Lieu Jardin de curé Adresse Place des Minimes 25500 Montlebon Ville Montlebon Departement Doubs Age min 7 Age max 99 Lieu Ville Jardin de curé Montlebon

Jardin de curé Montlebon Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montlebon/

Troc de plantes au jardin de curé de Montlebon Jardin de curé 2023-06-04 was last modified: by Troc de plantes au jardin de curé de Montlebon Jardin de curé Jardin de curé 4 juin 2023 Jardin de curé Montlebon Montlebon

Montlebon Doubs