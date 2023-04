Rendez-vous au Jardin de Curé de Seix Jardin de Curé de Seix Seix Catégories d’évènement: Ariège

Rendez-vous au Jardin de Curé de Seix Jardin de Curé de Seix, 3 juin 2023, Seix. Rendez-vous au Jardin de Curé de Seix Samedi 3 juin, 15h00 Jardin de Curé de Seix Participation libre Présentation de notre Jatrdin de Curé et de nos Ecomusées. Jardin de Curé de Seix 13 rue de la Chapelle 09140. Seix Seix 09140 Ariège Occitanie 0667210188 http://patrimoine-seixois.fr Jardin de Curé dans l’ancien Presbytère du XVII siècle La vie en montagne d’autrefois remonter le temps et laissez vous guider. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Lieu Jardin de Curé de Seix Adresse 13 rue de la Chapelle 09140. Seix Ville Seix

