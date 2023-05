Visite libre et découverte Jardin de Curé, 3 juin 2023, Chédigny.

Visite libre et découverte 3 et 4 juin Jardin de Curé 3€

Le jardin rassemble différentes variétés : légumes anciens, fleurs annuelles et vivaces, plantes médicinales et auxiliaires, verger.

Jardin de Curé Place de l’Eglise, 37310 Chédigny Chédigny 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Ce jardin de curé, unique en France, est clos de murs et couvre une surface de 2500 m² comportant le carré des simples, le carré fleuri, le carré bouquetier, la tonnelle fruitière, les fruitiers formés, représentés par une cinquantaine de variétés anciennes et le potager. Il a été conçu avec l’aide de consultants : Philippe Ferret et Aurore-Claudie Mangold (auteurs de «Jardins de Curé» – Ed Flammarion), Denis Retournard, ancien responsable des collections fruitières du jardin du Luxembourg, Xavier Mathias, auteur et enseignant au potager du Roy de Versailles, Claudine Cothet Couturier, paysagiste et les croqueurs de pommes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T12:30:00+02:00

2023-06-04T14:30:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

© Chedigny village jardin