– Viens récupérer ta citrouille gratuitement, au jardin de Cramphore, 10 allée de Bellevue, le mardi 26 octobre entre 9h30 et 12h00. – Personnalise ta citrouille pour qu’elle soit la plus effraya… Jardin de Cramphore 10 allée de Bellevue 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire – Viens récupérer ta citrouille gratuitement, au jardin de Cramphore, 10 allée de Bellevue, le mardi 26 octobre entre 9h30 et 12h00.

– Personnalise ta citrouille pour qu’elle soit la plus effrayante possible.

– Dépose-la dans la calèche stationnée au bassin, Quai Jules Sandeau, le vendredi 29 octobre entre 14h et 14h45. A partir de 14h45, un défilé sera organisé dans la ville aux côtés de la calèche qui acheminera les citrouilles vers la résidence « Andrée Rochefort », 10 Bd de Civanam. Petits et grands, venez déguisés et faites nous peur !.

– Un jury votera pour la citrouille la plus effrayante. Trois lauréats se verront récompensés (Un par tranche d’âge : 5-7 ans, 8-10 ans et 11-12 ans)

– Tu récupèreras ta citrouille après la remise des récompenses OU le mardi 2 novembre, à partir de 9h, dans le parc de l’Hôtel de Ville du Pouliguen. Les résultats seront publiés sur les réseaux sociaux de la Ville du Pouliguen et du Comité Municipal des fêtes du Pouliguen.

