Marché de Noël du jardin de Cocagne

Vendredi 15 décembre, 16h00

Jardin de Cocagne de la Haute-Borne

Entrée libre

Le jardin de Cocagne vous invite à son petit marché de Noël vendredi 15 décembre 2023 de 16h à 19h.

Venez visiter l’hangar décoré pour l’occasion. Découvrez les stands de nos partenaires éthiques et responsables tout en savourant une bonne petite soupe.

Quant au jardin pédagogique, il dévoilera les secrets de son miel, et de ses plantes aux multiples vertus. Jardin de Cocagne de la Haute-Borne Rue Héloïse, Europarc de la Haute Borne 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T16:00:00+01:00 – 2023-12-15T19:00:00+01:00

