Visite libre du jardin Jardin de Christian et Marie-Claire, 2 juin 2023, Valgorge. Visite libre du jardin 2 – 4 juin Jardin de Christian et Marie-Claire Entrée libre, toute la journée Visite libre ​du jardin potager et fleuri, ses bassins, poules, lapins. Nous essayons d’allier la production de légumes, l’esthétique, et l’accueil de la biodiversité. Christian est généralement sur place pour répondre vos questions Jardin de Christian et Marie-Claire Chastanet bas 07110 valgorge Valgorge 07110 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0612759765 Jardin potager et fleuri, avec des bassins accueillant une faune diversifiée. Notre jardin est refuge LPO. Nous essayons d’allier le côté production de légumes, a l’esthétique tout en favorisant la biodiversité. Se garer le long de la route. Accès piéton par le sentier en descente, au niveau de l’abris-vente. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T09:00:00+02:00 – 2023-06-02T19:00:00+02:00

2023-06-04T09:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00 ©Christian metaireau

