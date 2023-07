Ouverture du Jardin de Chlorophylle Jardin de Chlorophylle Roubaix, 16 septembre 2023, Roubaix.

Le jardin de Chlorophylle est un site éco-pédagogique qui s’étend sur plus de 9000 m². Il est un exemple de réhabilitation d’une ancienne friche urbaine. Depuis plus de 20 ans, leurs équipes composées en partie d’employés en insertion, s’évertuent à le rendre toujours plus beau et animent des ateliers nature afin de sensibiliser les habitants aux valeurs écologiques et environnementales.

En continu :

– Exposition Découverte de l’apiculture

– Atelier Pain

– Atelier découverte Les petites bêtes de la mare

– Jeux sportifs

– Buvette et restauration

Jardin de Chlorophylle 315 Grande Rue – 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France Site pédagogique du Jardin de Chlorophylle. Métro ligne 2 ou tramway T, arrêt Eurotéléport puis bus 15, arrêt La Paix

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

Devanture @ Jardin du Chlorophylle