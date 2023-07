Jardin de Chlorophylle pour les scolaires Jardin de Chlorophylle Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Jardin de Chlorophylle pour les scolaires Jardin de Chlorophylle Roubaix, 15 septembre 2023, Roubaix. Jardin de Chlorophylle pour les scolaires Vendredi 15 septembre, 09h30, 10h30, 14h00, 15h00 Jardin de Chlorophylle Réservation auprès du jardin de Chlorophylle Visite guidée – durée 1h

À partir de 3 ans

Le jardin de Chlorophylle est un lieu de découverte et d’émerveillement à faire découvrir aux écoliers. Quatre classes sont invitées à visiter ce magnifique patrimoine vivant lors des JEP. Jardin de Chlorophylle 315 Grande Rue – 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 07.67.28.21.30 »}] Site pédagogique du Jardin de Chlorophylle. Métro ligne 2 ou tramway T, arrêt Eurotéléport puis bus 15, arrêt La Paix Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T09:30:00+02:00 – 2023-09-15T10:30:00+02:00

