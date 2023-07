Fête du miel Jardin de chlorophylle Roubaix, 6 juillet 2023, Roubaix.

Fête du miel Jeudi 6 juillet, 14h00 Jardin de chlorophylle Entrée libre et gratuite

Nous organisons, samedi 8 juillet, une grande fête du miel au jardin de chlorophylle ? , ça se passera de 14h à 18h l’entrée est libre et gratuite.

Au programme :

-Extraction du miel de nos ruches

-Expositions sur les abeilles

-Des jeux

-Et d’autres surprises !

Nous vous attendons nombreux ;)

Jardin de chlorophylle 315 Grand rue, Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France 0320832617 http://www.jardindechlorophylle.com/ https://www.facebook.com/JardinChlorophylle/ Depuis 1998 le jardin de chlorophylle accueille des groupes scolaires et non scolaires pour le développement de projets autour de la nature et de l’environnement. Métro ligne 2 arrêt Eurotéléport puis bus Liane 3 arrêt Chaptal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-06T14:00:00+02:00 – 2023-07-06T18:00:00+02:00

le jardin de chlorophylle