Jardin de Cassandra Saint-Martin-d'Auxy, 15 septembre 2023, Saint-Martin-d'Auxy.

Visitez le Jardin de Cassandra 15 – 17 septembre Jardin de Cassandra Entrée : 5 € – Gratuit pour les – de 12 ans sous la responsabilité des parents.

Le Jardin de Cassandra s’étend sur 7 000 m². Les arbres, arbustes et plantes vivaces pour la plupart rares et de saison, sont présents à cette époque de l’année. Vous pourrez admirer différents massifs, au soleil ou à l’ombre, et les deux bassins reliés entre eux par un ruisseau. Les couleurs d’automne commencent à arriver pour créer un mini-Canada. Profitez d’un coins-repos avec vue sur les massifs et le paysage environnant dans les collines chalonnaises. Notre jardin est un lieu reposant pour ceux qui viennent le visiter. Mais les chiens ne sont pas admis.

Jardin de Cassandra Lieu-dit La forge, 71390 Saint-Martin-d’Auxy Saint-Martin-d’Auxy 71390 La Verchère Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Le Jardin de Cassandra est un vaste espace où vous pourrez admirer une collection de vivaces d’automne, d’arbres et d’arbustes en fleurs. Un véritable régal pour les yeux. accès par voirie communale, parking.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T14:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

