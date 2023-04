Visite du Jardin de Cassandra et sa pépinière Jardin de Cassandra et sa pépinière Saint-Martin-d'Auxy Catégories d’Évènement: Saint-Martin-d'Auxy

Saône-et-Loire

Visite du Jardin de Cassandra et sa pépinière Jardin de Cassandra et sa pépinière, 2 juin 2023, Saint-Martin-d'Auxy. Visite du Jardin de Cassandra et sa pépinière 2 – 4 juin Jardin de Cassandra et sa pépinière 5 € | Gratuit – de 12 ans Le jardin de 7000 m² présente à cette époque les rosiers, les hydrangea et toutes les plantes de saison. Jardin de Cassandra et sa pépinière 1 route de Forge – Lieu-dit Forge, 71390 Saint-Martin-d’Auxy Saint-Martin-d’Auxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Le jardin a été paysagé sur 6 000 m² de prairie où il a fallu tout planter comme les arbres pour faire de l’ombre. Beaucoup de plantes rares. Floraison toute la saison. Collection d’arbres, d’arbustes et vivaces. Coins-repos. On peut se garer sur le trottoir le long du jardin. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T14:00:00+02:00 – 2023-06-02T18:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 ©Crescentini

Détails Catégories d’Évènement: Saint-Martin-d'Auxy, Saône-et-Loire Autres Lieu Jardin de Cassandra et sa pépinière Adresse 1 route de Forge - Lieu-dit Forge, 71390 Saint-Martin-d'Auxy Ville Saint-Martin-d'Auxy Departement Saône-et-Loire Age max 99 Lieu Ville Jardin de Cassandra et sa pépinière Saint-Martin-d'Auxy

Jardin de Cassandra et sa pépinière Saint-Martin-d'Auxy Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-martin-d'auxy/

Visite du Jardin de Cassandra et sa pépinière Jardin de Cassandra et sa pépinière 2023-06-02 was last modified: by Visite du Jardin de Cassandra et sa pépinière Jardin de Cassandra et sa pépinière Jardin de Cassandra et sa pépinière 2 juin 2023 Jardin de Cassandra et sa pépinière Saint-Martin-d'Auxy Saint-Martin-d'Auxy

Saint-Martin-d'Auxy Saône-et-Loire