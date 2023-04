« Vide-Atelier » dans un beau jardin à Lugos Jardin de Casaque Lugos Catégories d’Évènement: Gironde

« Vide-Atelier » dans un beau jardin à Lugos Jardin de Casaque, 12 mai 2023, Lugos. « Vide-Atelier » dans un beau jardin à Lugos 12 – 14 mai Jardin de Casaque Entrée gratuite. Le sculpteur François DIDIER, auteur des plans-reliefs en bronze installés dans le centre historique de Bordeaux et en France proposera à prix préférentiels un choix de ses œuvres anciennes en terre cuite souvent destinées à la décoration des jardins inspirées de l’Italie (bas-reliefs, petite statuaire, mascarons de fontaine etc…).

Toutes les pièces sont originales et uniques crées en Gironde avec des matériaux locaux. Le jardin du Clozet à Floirac et le jardin de Casaque à Lugos s’associent pour vous présenter une exposition-vente exceptionnelle en présence de l’artiste. 12, 13 et 14 mai 2023 au Jardin de Casaque, 2 rue Bois-Perron à Lugos 33830 Horaires de l’exposition : 10h-13h et 14h-18h ! Merci d’annoncer votre présence au préalable par téléphone ou par sms 06 88 83 21 91 ou 06 44 71 24 68

Avec le soutien de la Société d’horticulture de la Gironde. Jardin de Casaque 2 rue Bois-Perron, Lugos 33830 Lugos 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 44 71 24 68 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 88 83 21 91 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-12T10:00:00+02:00 – 2023-05-12T13:00:00+02:00

2023-05-14T14:00:00+02:00 – 2023-05-14T18:00:00+02:00 vide atelier art

