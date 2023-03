Visite du jardin de Caradec Jardin de Caradec Saint-Nolff Catégories d’Évènement: Morbihan

Visite du jardin de Caradec Jardin de Caradec, 2 juin 2023, Saint-Nolff. Visite du jardin de Caradec 2 – 4 juin Jardin de Caradec 7 € Visite libre du Jardin de Caradec, après l’accueil. Jardin de Caradec Caradec, Saint-Nolff, Morbihan, Bretagne Saint-Nolff 56250 Morbihan Bretagne 02 97 53 37 93 https://www.youtube.com/watch?v=vjflS2_UnJE Parc paysager d’un hectare et demi niché au cœur d’un vallon avec ruisseau, plan d’eau, cascade, petit pont où une grande variété de végétaux rappelle les jardins anglais. Lauréat prix Bonpland SNHF 2013. Axe Vannes-Ploermel, sortie kerboulard / Saint Nolff puis au rond-point direction Saint Nolff (jardin à 700m de la sortie) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T14:00:00+02:00 – 2023-06-02T18:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 ©Michel et Marie-Madeleine Kerbart

