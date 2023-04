Visite découverte d’un jardin de cactus Jardin de cactus, 3 juin 2023, Saint-Junien.

Visite découverte d’un jardin de cactus 3 et 4 juin Jardin de cactus S’agissant d’une première participation officielle, le tarif est à l’appréciation des visiteurs.

Visite libre à la découverte de plus de 300 espèces différentes de cactus, agaves, aloés et plantes méditerranéennes installés dans des massifs rocailleux et esthétiques. Échanges avec les jardiniers.

Jardin de cactus 585 route de chez Beillou Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 87 38 65 55 Le jardin accompagne une maison construite depuis 10 ans et située sur les hauteurs de la ville chargée d’histoire de Saint-Junien, avec une vue imprenable sur la cité gantière. Il s’est profondément modifié depuis que les propriétaires se passionnent pour les cactus. Plus de 300 espèces différentes de cactus, agaves, aloés et plantes méditerranéennes sont installés dans des massifs rocailleux et esthétiques. Preuve que même en Limousin les cactus peuvent se plaire ! Stationnement facile devant la maison.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

saby1829@gmail.com