Visite découverte Jardin de Brunel, 3 juin 2023, Savigny-sur-Braye. Visite découverte 3 et 4 juin Jardin de Brunel Vennez à la découverte de ce jardin privé dans le style anglais, où la musique du jardin se fera entendre. Jardin de Brunel 4 La Basse-Brunellière 41238 Savigny-sur-Braye Savigny-sur-Braye 41360 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 07 88 80 80 98 Jardin privé de style anglais, créé par un passionné non professionnel. Parking sur place Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T19:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00 © Fabrice Chorlet

