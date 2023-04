Visite découverte du Jardin de Bonnegoutte Jardin de Bonnegoutte Cornimont Catégories d’évènement: Cornimont

Visite découverte du Jardin de Bonnegoutte Jardin de Bonnegoutte, 2 juin 2023, Cornimont. Visite découverte du Jardin de Bonnegoutte 2 – 4 juin Jardin de Bonnegoutte Demi-Tarif, soit € 4.00 pour les adultes et gratuit en dessous de 18 ans. Un jardin magique à l’anglaise situé dans le hameau de Travexin à Cornimont (Vosges) entièrement dédié à la biodiversité, à découvrir rien que pour le plaisir des sens… Jardin de Bonnegoutte 1 chemin de Bonnegoutte 88310 Cornimont Cornimont 88310 Vosges Grand Est 06 81 78 77 24 http://www.jardindebonnegoutte.fr Dix ans en arrière, c’était encore une ancienne carrière de sable vouée à l’abandon, envahie par la friche, aujourd’hui c’est devenu un jardin magique pour le plaisir des sens, entièrement dédié à la biodiversité où se côtoient en une parfaite harmonie de nombreuses variétés de plantes diverses, rosiers, hortensias, plantes aquatiques…. Le jardin se trouve en bordure de route D 486 entre Cornimont et le Thillot. Vaste parking et possibilité pour les personnes à mobilité réduite d’entrer directement dans le jardin en voiture. Grande tonnelle pour vous abriter du soleil ou de la pluie. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

