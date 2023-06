COULEURS DU TEMPS – TRIO Jardin de Boisclaireau 21 rue Lionel Royer, 72000 Le Mans Le Mans, 4 juin 2023, Le Mans.

COULEURS DU TEMPS – TRIO Dimanche 4 juin, 16h30 Jardin de Boisclaireau 21 rue Lionel Royer, 72000 Le Mans concert au Chapeau – minimum 5€ par artiste…

concert tout en couleurs

chanson Française à savourer en plein air

Jardin de Boisclaireau 21 rue Lionel Royer, 72000 Le Mans 21 rue Lionel Royer 72000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0670044848 »}] Un jardin dédié aux rencontres et à l’art

Un havre de vie au cœur de la ville Tram et bus : Jacobins

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T16:30:00+02:00 – 2023-06-04T18:30:00+02:00

©annickrainjonneau