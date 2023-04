Visites guidées du Jardin de Bésignoles à Privas Jardin de Bésignoles, 3 juin 2023, Privas.

Visites guidées du Jardin de Bésignoles à Privas 3 et 4 juin Jardin de Bésignoles Le nombre de participants de chaque visite guidée est limité à 12 personnes. Il est donc nécessaire de s’inscrire pour participer à ces visites. Le prix de la visite guidée est de 5€ par personne

Le jardin de Bésignoles est un petit coin d’exotisme situé à Privas en Ardèche. Ce jardin intimiste est aménagé en une succession d’espaces aux différentes ambiances immersives. La présence de plantes provenant des 4 coins du monde, tout comme les différentes calades, mosaïques de pierres, bassins, cabanes, volières et serres créent un univers éclectique et exotique, une invitation au voyage !

Ainsi c’est une surprise lorsqu’on ouvre le portail bleu : on est ailleurs…

Bien qu’il soit de taille réduite, ce jardin accueille une grande diversité végétale avec une sélection de plus de 600 espèces différentes. Les plantes aux apparences exotiques, forment un ensemble de végétation dense en jouant sur les contrastes et textures de feuillages.

Le jardin de Bésignoles s’est vu décerner le deuxième prix Bonpland 2015 par la Société Nationale d’Horticulture de France et le prix « Coup de cœur” par l’association Parc et Jardin de Rhône-Alpes en 2015.

Grâce à ces prix et à des nombreuses publications dans la presse spécialisée et la télévision, le jardin a désormais une renommée internationale. Ainsi en 2022, une partie du JARDIN DE BESIGNOLES a été reconstituée lors du festival des jardins de Kiffissia à Athènes.

Le jardin est sans cesse en évolution et chaque année de nouvelles plantations et de nouveaux aménagements viennent l’enrichir. Depuis quelques années, le jardin déborde même au-delà de ses murs. Le jardin de Bésignoles est à l’initiative d’une démarche citoyenne associant les habitants du quartier pour transformer la rue en rue-jardin.

Des visites guidées sont proposées sur inscription d’avril à octobre. C’est une invitation à découvrir l’univers étonnant du jardin et la démarche collective de rue-jardin.

Jardin de Bésignoles 1, route des mines, 07000 Privas, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes Privas 07000 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 06 28 23 23 91 http://jardindexotiques.blogspot.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0628232391 »}, {« type »: « email », « value »: « jardindebesignoles@yahoo.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.jardindebesignoles.fr/p/visites-guidees-du-jardin.html »}] Le jardin de Bésignoles. Un jardin exotique au cœur de l’Ardèche. Situé à Privas ce petit jardin urbain est un condensé de végétaux exubérants originaires des 4 coins du monde et de sol organisés en calades et mosaïques de pierre. Chaque détail y est soigneusement étudié. Les chants des oiseaux et le caquètement des poules dans les volières renforcent encore l’impression de dépaysement et d’exotisme du jardin. Pour exploiter au mieux la configuration des lieux, l’espace a été cloisonné en une succession de petits jardins avec des identités différentes tout en gardant un fil conducteur : l’exotisme. Du coup, c’est désormais toujours la même surprise quand on ouvre le portail bleu. On est ailleurs… Ce jardin clos, avec une ambiance qui contraste fortement avec son environnement tout en respectant le lieu et son histoire, est particulièrement soigné. Une sélection de végétaux aux apparences exotiques, mais tous parfaitement rustiques sont plantés de manière très dense en jouant sur les contrastes de feuillages, les plantes graphiques de par leur port qui évoque des contrées lointaines. Cette abondance végétale lui donne un aspect finalement très naturel et en fait oublié ses limites. C’est un jardin très organisé que vous ne découvrirez pas du premier coup d’œil. Un peu traité comme les différentes pièces d’une maison, ou chacune à été personnalisé, vous vous attarderez à découvrir au fur et à mesure les ambiances et les nombreux détails de chacun de ces espaces. Le travail des sols est particulièrement remarquable : dès l’entrée avec des mosaïques de pierre de basalte, travertin et billes de verre ou sur les terrasses en calades de galets et ses bassins de prêles ou encore le jardin d’ombre où contraste du basalte noir ponctué de marbre blanc. Cette structure, assez rigoureuse en plan vient très agréablement contraster avec cette forte exubérance végétale. Enfin ce jardin déborde généreusement sur l’espace public, il s’est aussi approprié une partie de la rue pour y créer un autre jardin pour le plaisir de tous les riverains et passants : un jardin sec de talus où cactus, yucca et autres xérophytes. La visite guidée présente également la démarche citoyenne de transformation de notre rue en rue jardin par ses habitants. Le jardin de Bésignoles s’est vu décerné le deuxième prix Bonpland pour 2015 par la Société Nationale d’Horticulture de France et le prix « Coup de cœur » par l’association Parc et Jardin de Rhône Alpes en 2015.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T09:00:00+02:00 – 2023-06-03T17:30:00+02:00

2023-06-04T09:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:30:00+02:00

©jardindebésignoles