Entre Cour et Jardin Jardin de Bernard Muller, 2 juin 2023, Sézanne. Entre Cour et Jardin 2 – 4 juin Jardin de Bernard Muller Pendant 35 ans, Bernard Muller, Décorateur et Architecte d’intérieur, a entièrement restauré ce bel l’hôtel particulier du XVIIIème siècle.

Passionné des jardins, il a créé un jardin à la française avec une broderie de buis et une grotte aux coquillages en s’inspirant des codes de Versailles.

A l’occasion de ce rendez-vous, il vous ouvre exceptionnellement son jardin. Jardin de Bernard Muller 24 Rue Leon Jolly 511120 Sezanne Sézanne 51120 Marne Grand Est 0660488320 http://www.entre-cour-et-jardin.fr Parking place du Champ Benoist Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T14:00:00+02:00 – 2023-06-02T19:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00 ©Olivier LATTUGA

