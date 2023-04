Visite du Jardin de Berchigranges Jardin de Berchigranges Granges-sur-Vologne Catégories d’évènement: Granges-sur-Vologne

Visite du Jardin de Berchigranges Jardin de Berchigranges, 2 juin 2023, Granges-sur-Vologne. Visite du Jardin de Berchigranges 2 – 4 juin Jardin de Berchigranges Tarif habituel : 13 euros par adulte, 6 euros enfants moins de 12 ans. Jardin de Berchigranges 9 route du Tholy, Granges-sur-Vologne, Vosges, Grand Est Granges-sur-Vologne 88640 Granges-sur-Vologne Vosges Grand Est Le jardin se niche à 650 m au cœur d’une carrière de granit où coulent ruisseaux et cascades entourés de la flore locale. Cette situation de moyenne montagne permet la culture de 400 plantes de l’hémisphère nord, déclinées tout au long de la saison. De cet ensemble est né un lieu unique où la poésie s’allie à la création pour une ode à la nature. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T10:00:00+02:00 – 2023-06-02T18:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 Libre de Droit

