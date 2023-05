Visite du jardin de Bayou Jardin de Bayou Saint-Benoît Catégories d’Évènement: Saint-Benoît

Vienne Visite du jardin de Bayou Jardin de Bayou, 2 juin 2023, Saint-Benoît. Visite du jardin de Bayou 2 et 3 juin Jardin de Bayou Pas d’inscription Visites du jardin de Bayou à Saint-Benoît

> Découverte du Jardin de Bayou, avec sa végétation particulière, semblable à celle d’un jardin en Louisiane.

Observation de la ripisylve : végétation propre aux bordures de rivières.

Départ de la Vallée des Légendes (parking route de Passelourdain). Jardin de Bayou Route de Passelourdain, Cité Passelourdain, 86280 Saint-Benoît Saint-Benoît 86280 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 47 44 53 http://www.ville-saint-benoit.fr Au coeur du parc de la Vallée du Clain, la Ville de Saint-Benoît a créé l’ambiance d’un jardin de Bayou. En bordure de la rivière, à proximité d’une ripisylve, insérée dans une zone humide, une végétation luxuriante dépayse les promeneurs. Superficie : 30 000 m² entrée face au parking Quadripack Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T14:00:00+02:00 – 2023-06-02T15:00:00+02:00

