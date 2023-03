Découverte du jardin de Barus Jardin de Barus Labarthe-Inard Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Découverte du jardin de Barus Jardin de Barus, 3 juin 2023, Labarthe-Inard. Découverte du jardin de Barus 3 et 4 juin Jardin de Barus Entrée libre, jardin en pente Jardin de Barus, ouvert à la visite au printemps sur rendez vous et pour les RDV aux jardins, jardin de sécheresse aménagé sur un ancien coteau à vigne de 4000m2 appartenant aux « jardins de Noë » qui luttent pour la biodiversité. Arbustes, vivaces mellifères et nourricières pour les insectes, prairies fleuries, mare, potager, vignes, chambre de graminées, roseraie.Tout au long du parcours, exposition de céramiques sur le thème des elfes, animaux, végétaux. Ruches au coeur du jardin. Jardin de Barus 13 côte des Carcoulès, Labarthe-Inard, Haute-Garonne, Occitanie Labarthe-Inard 31800 Haute-Garonne Occitanie 06 52 89 76 11 Jardin privé en pente de 4 000 m2 face aux Pyrénées, aménagé sur un ancien coteau à vigne, et faisant partie des « Jardins de Noé » qui luttent pour la biodiversité. Arbustes, vivaces mellifères et nourricières. Prairies fleuries, mare, potager, vignes, chambre de graminées, roseraie et pergolas. Parcours de reconnaissance des papillons. Sculptures en céramique sur le thème des elfes. Ouvert du 1er mai au 30 juin sur demande de Toulouse, A 64 sortie Saint-Gaudens, puis D 817, 13 côte des Carcoulès Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

